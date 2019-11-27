Кабмин утвердил цену на голубое топливо для населения на зиму 2019-2020

Кабмин утвердил новую цену на газ для населения / 112.ua

В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины утвердил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019-2020 года в размере 8 грн/куб. м, сообщил после заседания Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее собрал срочное заседание правительства.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программt "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 грн / кб.м. на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние 2 года", - подчеркнул Гончарук после заседания правительства.

При этом Гончарук добавил, что газа в хранилищаъ хватит.

"Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21,7 млрд м. куб ", - заверил премьер-министр.

Читайте такжеТарифы взлетят: эксперт предупредил о новом росте цен на газНапомним, ранее сообщалось, цена на газ может резко подскочить, если Нафтогаз не договорится о транзите газа через Украину с российским монополистом Газпромом. Так, стоимость голубого топлива может достигнуть отметки в 12,9 тысячи гривен за тысячу кубометров.

При этом Кабинет министров намерен предложить населению "страховую" цену газа в 7 000 гривен за тысячу кубометров. Так, правительство хочет обязать Нафтогаз поставлять желающим газ по фиксированной цене с 1 января до 30 апреля 2020 года. Примерная цена составит 6834 гривен за тысячу кубометров с НДС без учета транспортировки, распределения и наценки облгазов.