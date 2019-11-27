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Гончарук решил срочно собрать Кабмин после заявления Зеленского

27 ноября 2019, 01:07

Украинский премьер заверил, что Кабмин найдет деньги для решения проблем с зарплатами врачей и учителей.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Кабинетом министров задачу по погашению долгов по заработным платам перед учителями и врачами. Премьер-министр Алексей Гончарук сразу же отреагировал на заявление главы государства.

Руководитель правительства заявил, что этим вопросом займутся уже в среду, 27 ноября. При этом он указал, что для этих целей перераспределят 171,1 миллиона гривен.

"Еще дополнительно направит 326 миллионов гривен на дофинансирование медицинской субвенции, в частности, на зарплаты врачам", - пообещал Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

Кроме того, он рассказал, что Минздрав переходит на новые механизмы выплат субвенций, согласно которым объем средств будет зависеть от количества медицинских услуг. Также пообещал, что с 2020 года задержек с зарплатами не будет.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский призвал срочно собрать заседание правительства.

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