Гончарук решил срочно собрать Кабмин после заявления Зеленского

Украинский премьер заверил, что Кабмин найдет деньги для решения проблем с зарплатами врачей и учителей.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Кабинетом министров задачу по погашению долгов по заработным платам перед учителями и врачами. Премьер-министр Алексей Гончарук сразу же отреагировал на заявление главы государства.
Руководитель правительства заявил, что этим вопросом займутся уже в среду, 27 ноября. При этом он указал, что для этих целей перераспределят 171,1 миллиона гривен.
"Еще дополнительно направит 326 миллионов гривен на дофинансирование медицинской субвенции, в частности, на зарплаты врачам", - пообещал Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.
Кроме того, он рассказал, что Минздрав переходит на новые механизмы выплат субвенций, согласно которым объем средств будет зависеть от количества медицинских услуг. Также пообещал, что с 2020 года задержек с зарплатами не будет.
Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский призвал срочно собрать заседание правительства.