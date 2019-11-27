До 13 тысяч гривен: СМИ выяснили цену на газ без контракта с Россией

Газ / УНИАН

Цена на газ может резко подскочить если Нафтогаз не договорится о транзите газа через Украину с российским монополистом Газпромом. Так, стоимость голубого топлива может достигнуть отметки в 12,9 тысячи гривен за тысячу кубометров.

При этом Кабинет министров намерен предложить населению "страховую" цену газа в 7 000 гривен за тысячу кубометров. Так, Нафтогаз хотят обязать поставлять желающим газ по фиксированной цене с 1 января до 30 апреля 2020 года. Примерная цена составит 6834 гривен за тысячу кубометров с НДС без учета транспортировки, распределения и наценки облгазов.

"Если клиент отказывается от этой услуги, НАК будет поставлять газ по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями. Какими они могут быть после Нового года – ключевой вопрос. Все зависит от того, удастся ли подписать новый транзитный контракт с "Газпромом", – отмечается в статье Экономической правды.

Согласно подсчетам Нафтогаза, если контракта на транзит газа не будет, то с 1 января 2020 года стоимость голубого топлива может вырасти до 12,9 тысячи гривен с НДС, но без учета его транспортировки. Таким образом, реальная цена газа будет превышать фиксированную фактически в два раза.

Напомним, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о планах правительства о снижении цен на газ для населения.