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"Есть риск": в Минэкономике рассказали об остановке транзита газа РФ

25 ноября 2019, 18:07

Алексей Оржель заверил, что на зиму Украине газа хватит.

Транзит газа
Транзит газа / Фото: УНИАН

Старый контракт по транзиту газа через Украину истекает 1 января 2020 года. В министерстве энергетики и окружающей среды оценили риск прекращения транзита "голубого топлива".

Глава ведомства Алексей Оржель заверил, что Украина полностью готова к зиме.

"Подземные газохранилища подготовлены в тех объемах для того, чтобы мы прошли со стабильным газообеспечением, теплоснабжением зимний период, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа", - цитирует чиновника УНН.

При этом он указал, что в украинских хранилищах на 30% больше газа, чем обычно.

"Мы с этими запасами газа можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электроэнергией, так и газом", - подчеркнул Оржель.

Кроме того, Оржель заверил, что цена на газ в случае подписания нового контракта о транзите будет самой низкой за всю историю переговоров.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы имеющихся в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых дешевых цен на газ этой зимой", - отметил чиновник, передает Экономическая правда.

Также он указал, что транзит газа принесет госбюджету около 3 миллиардов долларов.

Напомним, что ранее замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский озвучил новую дату переговоров по транзиту газа через Украину.

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