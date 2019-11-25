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В Москве озвучили новую дату переговоров о транзите газа через Украину

25 ноября 2019, 16:28

Представители Украины, Евросоюза и России соберутся уже на этой неделе.

Транзит газа
Транзит газа / УНИАН

Новый этап переговоров о транзите газа между Европейским союзом, Украиной и Российской Федерации состоится уже на текущей неделе. По словам замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, переговоры запланированы на пятницу, 29 ноября.  

"Встреча потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", – цитирует чиновника ТАСС.

При этом он позитивно оценил результаты встречи от 20 ноября, в ходе которой стороны договорились провести технические консультации. Отмечается, что на данный момент отрабатывают корпоративные документы.

Как сообщал Главред, министр энергетики России Александр Новак ранее анонсировал очередные технические консультации по транзиту газа через Украину.

Россия Евросоюз переговоры транзит газа
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