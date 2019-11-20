"Увеличили до максимума": Газпром готовится к прекращению транзита через Украину

ГТС / УНИАН

Российский монополист Газпром резко увеличил транзит газа через Украину. По словам директора компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон, объемы транзита фактически достигли максимальной отметки.

При этом он указал, что за сутки по трубе проходит до 294 миллионов кубометров "голубого топлива". Кроме того, Макогон считает, что увеличение транзита газа свидетельствует о нежелании Газпрома в дальнейшем использовать украинскую трубу.

"Можно сделать вывод, что "Газпром" прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам", - отметил директор компании.

Также Макогон заверил, что после прекращения транзита через Украину цены несомненно вырастут.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум. 18 ноября Газпром направил Нафтогазу свое официальное предложение по транзиту газа через Украину. В частности, российская сторона предлагает продлить транзитный контракт или же заключить новый сроком на год с учетом прогнозного спроса в ЕС. В НАК Нафтогаз отказались принимать условия российской стороны. В свою очередь, у Путина закатили истерику.