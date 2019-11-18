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Газпром передал Нафтогазу ультиматум по транзиту: что требует

18 ноября 2019, 14:32

Российская сторона предлагает продлить транзитный контракт или же заключить новый скором на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, уточнили в компании.

Газпром передал Нафтогазу предложения по транзиту: что требует
Газпром передал Нафтогазу предложения по транзиту: что требует / Фото: Reuters

Российский Газпром направил украинскому Нафтогазу свое официальное предложение по транзиту газа через Украину.

Российская сторона предлагает продлить транзитный контракт или же заключить новый скором на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, уточнили в компании.

Также российский монополист ждет позицию Киева относительно готовности Украины закупать российский газ с 2020 года напрямую.

Газпром выставил Украине следующие условия:

  • отказаться от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить любые судебные разбирательства;
  • отменить решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе, наложенном на Газпром за "нарушение экономической конкуренции";
  • отозвать ходатайство Нафтогаза об инициировании Европейской комиссией расследования против Газпрома.

Ранее экономический эксперт Александр Охрименко уже заявил, что Украина вернулась к закупкам газа в РФ напрямую. По его словам, об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы за август 2019 года.

Читайте такжеСрыв транзита через Украину: Нафтогаз ответил на газовые стенания ПутинаНапомним, президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.

Как известно, спор относительно продления контракта по транзиту газа через Украину продолжается. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, РФ требует от украинской стороны пойти на унизительные уступки

Напомним, 29 октября исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска к российскому Газпрому.

Ранее в Нафтогазе рассказали, что собирается предъявить Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.

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