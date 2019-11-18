Украина вернулась к закупкам газа в РФ напрямую – эксперт

Украина закупкает газ в РФ напрямую, заявил Александр Охрименко / УНИАН

Украина возобновила закупки газа в Российской Федерации напрямую без реверса, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

По его словам, об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы за август 2019 года.

"По данным таможни Украина в августе закупала напрямую газ в России", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Эксперт отметил, что несмотря на политические заявления о прекращении закупок газа в РФ напрямую, данные таможни свидетельствуют об обратном.

"Таможне не интересны ваши политические заявления… На первом месте (по импорту газа в Украину, - ред.) стоит Словакия, на втором месте Венгрия, а на третьем – Россия", - добавил Охрименко.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.