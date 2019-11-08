"Рукописи не горят": в Нафтогазе ответили на требования Газпрома

Закупка газа / УНИАН

Российский монополист Газпром потребовал от украинской стороны отказаться от претензий для нового контракта по транзиту газу. Исполнительный директор НАК Нафтогаз – Украина Юрий Витренко заявил, что наличие открытых споров и отсутствие контракта на поставку газа между Украиной и РФ с 2020 года является надуманными проблемами.

"Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключался не Нафтогазом, а с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы. Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят", - написал Витренко в Facebook.

При этом он указал, что контракт с новым оператором ГТС является для Кремля хорошей возможностью начать в вопросе газа все с чистого листа.

"Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают. "Рукописи не горят", как писал украинский классик. Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды...", - подчеркнул чиновник Нафтогаза.

Напомним, что ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что позиция Украины по вопросу транзита российского газа полностью совпадает с позицией Еврокомиссии.