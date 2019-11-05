"Понять и простить": Коболев поставил на место разошедшегося Пескова

Нафтогаз / УНИАН

В НАК Нафтогазе – Украины ответили на заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова по транзиту газа. Так, в компании назвали его высказывание "русским стилем".

При этом в НАК заявили, что все сводиться к тому, что Россия не хочет выполнять свои обязательства, наложенные решением Стокгольмского арбитража.

"Итак, все сводится к следующему: никаких переговоров о транзитных соглашениях, пока мы не остановим принудительное взыскание 3 миллиардов долларов за истекшим арбитражем и не отвергнем другие требования в Стокгольме - спикер Путина Песков. Добро пожаловать на коммерческие переговоры, русский стиль", - говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза в Twitter.

В свою очередь, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook отметил, что позиция Украины полностью совпадает с позицией Еврокомиссии.

"Вместе - 22 миллиарда долларов - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?" – недоумевает Коболев.

Кроме того, он напомнил, что Газпром отказался выполнять положения контракта, по которому Украина имеет право покупать газ по цене немецкого хаба.

"Мы готовы договариваться о продлении транзита. Наша позиция в этом вопросе полностью совпадает с позицией Еврокомиссии. Россия - против, ее пугает "вакханалия в Стокгольмском арбитраже". Конечно, решение самого авторитетного европейского арбитражного суда можно называть "вакханалией", но тогда возникает логичный вопрос - зачем Газпром в прошлом году первым инициировал в Стокгольмском арбитраже два новых процесса против Нафтогаза? Мы готовы к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем и в дальнейшем настойчиво и эффэктивно защищать как национальные интересы, так и интересы Нафтогаза", - подытожил Коболев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.