Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража – Кремль

Дмитрий Песков обвинил Киев в выдвижении РФ новых претензий

Новые договоренности по транзиту российского газа через территорию Украины будут возможны после отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН о том, является ли главным камнем преткновения нежелание Украины отказаться от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу, он ответил: "Конечно, потому что продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договорённостей. Об этом говорил президент".

Комментируя готовность Россия к каким-либо компенсаторам, Песков отметил: "Президент сказал очень четко, там вряд ли можно допустить какое двойное трактование. Призываю вас еще раз ознакомиться со словами президента".

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.