Киев должен идти навстречу Москве: у Путина заговорили о развале украинской ГТС

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг переговоров о транзите российского газа через территорию Украины.

В эфире канала Россия 1 он подчеркнул, что РФ не отказывается от транзита газа через Украину, однако для этого Киев тоже должен идти навстречу Москве.

"На неделе состоялись переговоры представителей Газпрома, украинских коллег, представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это всё в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну конечно, нужно. Очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", — отметил Песков.

Он добавил, что Россия будет обладать возможностями поставлять газ потребителям на Западе "за счёт других альтернативных маршрутов".

Читайте такжеГончарук назвал требования Украины на переговорах с РФ по транзиту газа

"Использует ли Россия это? Однозначно нет. Потому что президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину", — резюмировал Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.