В Газпроме следом за Кремлем выдвинули условия для транзита газа через Украину

Газпром / Vestifinance

Российский монополист Газпром выдвинул свои условия для заключения нового контракта на транзит газа через Украину, чем повторил заявление Кремля. По словам главы правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, необходимо урегулировать судебные споры с НАК Нафтогаз – Украины.

"Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон", - цитирует Миллера РИА Новости.

Кроме того, в Газпроме требуют отмены решения украинского Антимонопольного комитета относительно штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Также в российской компании предложили с 2020 года покупать газ на прямую, но определить объемы закупок.

Помимо этого, Миллер затронул вопрос имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в украинское законодательство. По его словам, Киев должен обеспечить не мнимую, а реальную независимость украинского регулятора и создать независимого оператора ГТС.

"Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", - отмечается в сообщении.

Напомним, что глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что позиция Украины по вопросу транзита российского газа полностью совпадает с позицией Еврокомиссии.