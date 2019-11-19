"Абсурд": у Путина закатили истерику из-за позиции Украины по газу

В Кремле оценили позицию Украины по газу / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг газового транзита через Украину.

В частности, он оценил заявление украинской стороны о том, что Киев считает неприемлемыми условия Газпрома по новому контракту, передает УНИАН.

"Мне нечего добавить к тем пояснениям, которые дал президент Путин в Бразилиа на пресс-конференции. Принципиально нового ничего нет. Если вы помните, он (Путин) сказал, что безусловно существует опасность войти в Новый год без соответствующего соглашения и президент объяснил почему это плохо", - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему Россия требует от Украины отказаться от судебных споров в Стокгольмском арбитраже, несмотря не то, что это прописано в действующем соглашении, Песков подчеркнул: "потому что мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются – и абсурдными и неприемлемыми".

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Напомним, 18 ноября Газпром направил Нафтогазу свое официальное предложение по транзиту газа через Украину. В частности, российская сторона предлагает продлить транзитный контракт или же заключить новый сроком на год с учетом прогнозного спроса в ЕС. Также российский монополист ждет позицию Киева относительно готовности Украины закупать российский газ с 2020 года напрямую.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.