"Эта неприемлемо": в Кабмине отреагировали на газовый шантаж России

Алексей Оржель / Фото kmu.gov.ua

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, который заявил, что Украина без транзита газа зимой не замерзнет, отреагировал на предложение российского монополиста Газпром о продлении действующего или заключении нового договора с Украиной в обмен на отказ Нафтогаза от всех претензий.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", − заявил глава Минэкоэнерго в эфире программы Свобода слова на ICTV.

При этом Оржель выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Напомним, 18 ноября стало известно, что Газпром направил Нафтогазу свое официальное предложение по транзиту газа через Украину. В частности, российская сторона предлагает продлить транзитный контракт или же заключить новый сроком на год с учетом прогнозного спроса в ЕС. Также российский монополист ждет позицию Киева относительно готовности Украины закупать российский газ с 2020 года напрямую.

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины неминуемо спровоцирует экстремальный рост цен.