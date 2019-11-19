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"Экстремальный рост цен": Оржель озвучил последствия прекращения транзита Россией

19 ноября 2019, 00:44

Чиновник подчеркнул, что последствия для Украины будут плачевными, а Газпром останется в выигрыше.

Закупка газа
Министр не исключает, что прекращение транзита спровоцирует рост цены на газ / УНИАН

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины неминуемо спровоцирует экстремальный рост цен.

"Действительно, это защита украинских интересов. Давайте говорить, что означает остановка транзита. Это определенное чрезвычайное положение на рынке. Это экстремальное рост цен. Мы можем провести анализ. А чей газ находится в газохранилищах Европы? Кто больше всего от этого выиграет. Я хочу сказать, что, соответственно, "Газпром" будет выполнять свои обязательства по договорам поставки газа. Но выигрывает больше всего "Газпром" именно то, что будет определенная остановка на рынке и это вызовет рост цен", - заявил Оржель в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

Читайте такжеЭксперт оценил, насколько Украина зависит от российского газаПо словам министра, на данный момент правительство готовится и делает все возможное, чтобы обеспечить для украинских потребителей стабильные цены на газ. Он добавил, что залогом этого станут полные газохранилища.

"Украинское правительство обеспечивает вместе с НАК "Нафтогаз" большие запасы в газохранилищах. Более того, несмотря на то, что мы обеспечили большие запасы в газохранилищах, которые были куплены по весьма рыночной цене в течение лета и начала осени, мы сможем обеспечить стабильные цены для наших украинских потребителей", - подытожил Оржель.

Напомним, ранее в Украине назвали позитивной директиву Германии по Северному потоку-2. До этого у Владимира Путина отличились громким заявлением о Северном потоке-2.

газ Минэнергетики министр энергетики транзит газа в Европу новости Украины Алексей Оржель
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