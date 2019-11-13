Германия законодательно приготовилась к защите Северного потока-2

В Германии уже готовятся к запуску Северного потока-2 / Фото: REUTERS

В Германии Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС.

По информации ТАСС, решение ратифицировали большинством голосов.

Документ регулирует деятельность газопроводов третьих стран, располагающихся на территории Евросоюза. В частности, это касается российского Северного потока-2. Согласно директиве, компании, поставляющие газ и компании, которые его транспортируют, должны быть разделены.

Немецкие политики решили, что оператор газопровода должен быть независим от Газпрома. Также половина пропускной мощности должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков.

Данный законопроект разработала накануне немецкая правящая коалиция, чтобы вывести строящийся газопровод Северный поток-2 из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. В частности, требования ЕС допускают исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года, например, первого Северного потока.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Евросоюза фактически финансируют российское оружие и оборонную отрасль, поддерживая строительство газопровода Северный поток-2. При этом политик признался, что разочарован позицией партнеров и исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Новые меры будут применяться только к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ: 12 морских миль.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Северный поток-2 угрожает не только Украине, но и всей Европе.