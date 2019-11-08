"Угрожает Европе": глава МИД Украины предостерег Германию

Вадим Пристайко / УНИАН

Правительство Германии в пятницу, 8 ноября, проведет голосование по российскому газопроводу Северный поток -2. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил, что проект Российской Федерации угрожает не только Украине, но и всей Европе.

"Внимательно наблюдаем сегодня за результатами голосования в Бундестаге Германии, который может решить судьбу NordStream2 - политического проекта России, угрожающего не только Украине, но и всей Европе, ее свободному энергорынку", - отметил Пристайко в своем Twitter-аккаунте.

При этом он надеется, что правительство Германии не будет ставить собственные интересы выше остальных членов Европейского союза.

"Верим, что принципы ЕС победят узкие национальные интересы ведущего члена Союза, и угрозы энергетической зависимости ЕС удастся избежать", - заявил глава МИД Украины.

Также он подчеркнул, что залогом надежности энергоснабжения является "игра по правилам, а не с правилами".

Напомним, что немецкий Бундестаг с первого раза не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза в отношении газопровода Северный поток-2 из-за отсутствия кворума.