В Бундестаге не смогли проголосовать за защиту Северного потока-2

Голосование за проект закона перенесли на 9 утра / facebook.com

Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза в отношении газопровода Северный поток-2 из-за отсутствия кворума.

Голосование за законопроект о "распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам - не членам ЕС" проходило около двух часов ночи 8 ноября, передает Укринформ. За проект закона было отдано 133 голоса. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом, заседание Бундестага закрыли и перенесли на 9 утра.

Напомним, законопроект разработала правящая коалиция, которая состоит из партий ХДС/ХСС и СДПГ. В случае принятия проекта закона он снимет с Северного потока ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС.

Читайте также"Заблокируют другими способами": в Минэкономики ответили Германии по Северному потоку-2Речь идет о новых ограничениях, которые распространяют Третий энергопакет ЕС на газопроводы из третьих стран. В частности, согласно новым правилам, поставщик газа не может являться одновременно собственником газопровода, также в магистрали должны быть зарезервированы мощности для независимых поставщиков. В случае с Северным потоком-2 это грозит убытками для российского Газпрома. Ограничения Газовой директивы касаются газопроводов, которые были введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. До этой даты все вопросы решались на уровне конкретной страны, на берег которой выходит магистраль. Немецкая коалиция предлагает убрать последний пункт.