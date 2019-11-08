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В Бундестаге не смогли проголосовать за защиту Северного потока-2

8 ноября 2019, 06:59

Голосование проходило около двух часов ночи 8 ноября, в зале не было кворума.

Бундестаг
Голосование за проект закона перенесли на 9 утра / facebook.com

Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза в отношении газопровода Северный поток-2 из-за отсутствия кворума.

Голосование за законопроект о "распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам - не членам ЕС" проходило около двух часов ночи 8 ноября, передает Укринформ. За проект закона было отдано 133 голоса.  Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом, заседание Бундестага закрыли и перенесли на 9 утра.

Напомним, законопроект разработала правящая коалиция, которая состоит из партий ХДС/ХСС и СДПГ. В случае принятия проекта закона он снимет с Северного потока ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС.

Читайте также"Заблокируют другими способами": в Минэкономики ответили Германии по Северному потоку-2Речь идет о новых ограничениях, которые распространяют Третий энергопакет ЕС на газопроводы из третьих стран. В частности, согласно новым правилам, поставщик газа не может являться одновременно собственником газопровода, также в магистрали должны быть зарезервированы мощности для независимых поставщиков. В случае с Северным потоком-2 это грозит убытками для российского Газпрома. Ограничения Газовой директивы касаются газопроводов, которые были введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. До этой даты все вопросы решались на уровне конкретной страны, на берег которой выходит магистраль. Немецкая коалиция предлагает убрать последний пункт. 

Россия Газпром Германия Бундестаг Северный поток-2 новости России
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