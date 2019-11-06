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Северный поток-2: в Германии придумали, как подсобить Газпрому

6 ноября 2019, 11:53

Немецкое правительство хочет помочь Северному потоку-2 обойти газовую директиву Евросоюза.

Северный поток-2
С Северного потока-2 могут снять ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС/ Фото: ТВЦ

После того, как в США решили помочь Украине остановить Северный поток-2, в немецкий Бундестаг внесли законопроект, который, наоборот, смягчит Газовую директиву Евросоюза в отношении газопровода.

Законопроект разработала правящая коалиция, которая состоит из партий ХДС/ХСС и СДПГ, пишет газета Bild. В случае принятия проекта закона он снимет с Северного потока ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС.

Речь идет о новых ограничениях, которые распространяют Третий энергопакет ЕС на газопроводы из третьих стран. В частности, согласно новым правилам, поставщик газа не может являться одновременно собственником газопровода, также в магистрали должны быть зарезервированы мощности для независимых поставщиков. В случае с Северным потоком-2 это грозит убытками для российского Газпрома. Ограничения Газовой директивы касаются газопроводов, которые были введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. До этой даты все вопросы решались на уровне конкретной страны, на берег которой выходит магистраль. Немецкая коалиция предлагает убрать последний пункт. Голосование за проект закона пройдет на этой неделе.

Читайте такжеПочему Дания пошла на уступки по СП-2 и что с этим делать УкраинеНапомним,  Датское энергетическое агентство разрешило строительство в своих территориальных водах газопровода Северный поток-2. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это разрешение не было жизненно важным для реализации проекта.

Ранее исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко сообщил, что в случае запуска Северного потока-2 транзита российского газа через территорию Украины не будет. 

Евросоюз Газпром Германия Северный поток-2 новости России
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