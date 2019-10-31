Санкции не помогут: в США решили подсобить Украине остановить Северный поток-2

Москва получит огромный рычаг давления на Европу

Первый заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан заявил о необходимости остановки строительства газопровода Северный поток – 2.

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената он подчеркнул, что остановка строительства Северного потока – 2 является первостепенной задачей США для обеспечения энергетической безопасности в Европе.

Американский чиновник предупредил, что завершив строительство газопровода, Москва получит "огромный рычаг давления" на Европу, поэтому он считает необходимым помочь Украине помешать реализации этого проекта.

Салливан обратил внимание на необходимость продолжения поставок российского газа в страны Евросоюза через Украину. Он также добавил, что у РФ есть все ресурсы, чтобы закончить строительство Северного потока – 2, и санкции, по словам чиновника, этому вряд ли помешают.

Читайте такжеИстория с Северным потоком - результат многолетнего украинского самообмана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дания выдала разрешение на прокладку Северного потока-2.