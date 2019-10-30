Дания капитулировала перед Северным потоком-2

Северный поток-2 одержал очередную победу: Дания капитулировала / Deutschlandfunk

Энергетическое агентство Дании все-таки выдало разрешение на прокладку Северного потока-2.

Как говорится в заявлении пресс-службы ведомства, Россия теперь имеет право строить свой газопровод на континентальном шельфе страны.

"Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании", — отмечается в сообщении.

Уложено более 2100 километров газопровода и в ближайшие недели начнутся подготовительные работы и укладка труб у Дании. Участок маршрута газопровода - 147 километров.

"Трубоукладка завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению", - заявили в компании.

Отметим, что Дания максимально затянула с выдачей разрешения.

Еще в сентябре представитель компани Nord Stream-2 называл действия Дании тактикой остановки. На газопровод уже потратили 9 миллиардов евро, а многомесячная задержка с получением разрешения грозила обернуться для компании дополнительными расходами еще в несколько сотен миллионов.

Ранее в Конгрессе США предложили ударить новыми санкциями по Северному потоку-2. В опубликованном на сайте конгрессмена документе сказано, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

Напомним, Северный поток-2 предусматривает поставки газа в обход Украины. Он закончен более чем на 70%.