  1. Главная
  3. Деньги

Дания капитулировала перед Северным потоком-2

30 октября 2019, 14:54

Россия теперь имеет право строить свой газопровод на континентальном шельфе страны.

Северный поток-2 одержал очередную победу: Дания капитулировала
Северный поток-2 одержал очередную победу: Дания капитулировала / Deutschlandfunk

Энергетическое агентство Дании все-таки выдало разрешение на прокладку Северного потока-2.

Как говорится в заявлении пресс-службы ведомства, Россия теперь имеет право строить свой газопровод на континентальном шельфе страны.

"Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании", — отмечается в сообщении.

Уложено более 2100 километров газопровода и в ближайшие недели начнутся подготовительные работы и укладка труб у Дании. Участок маршрута газопровода - 147 километров.

"Трубоукладка завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению", - заявили в компании.

Отметим, что Дания максимально затянула с выдачей разрешения.

Еще в сентябре представитель компани Nord Stream-2 называл действия Дании тактикой остановки. На газопровод уже потратили 9 миллиардов евро, а многомесячная задержка с получением разрешения грозила обернуться для компании дополнительными расходами еще в несколько сотен миллионов.

Ранее в Конгрессе США предложили ударить новыми санкциями по Северному потоку-2. В опубликованном на сайте конгрессмена документе сказано, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

Напомним, Северный поток-2 предусматривает поставки газа в обход Украины. Он закончен более чем на 70%.

Россия Дания Северный поток-2 Nord Stream 2 AG
Сейчас вы просматриваете новость «Дания капитулировала перед Северным потоком-2». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:10
Полмиллиона долларов наличными: СБУ в Харькове задержала на взятке чиновника
15:49
Разведение войск в Золотом: обнародовано видео с места событий Видео
15:49
"Это только начало": Ксения Мишина без лишнего белья завела сеть откровенным фото Видео
15:40
"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе: специальные полномочия силовиков и ограничения для граждан
15:37
Есть несколько выходов из кризисной ситуации с Луганской ТЭС - эксперт
15:35
Столтенберг рассказал, почему НАТО будет сопротивляться агрессии РФ в Черном море
15:17
"Взрезали череп, как арбуз": подробности лечения Заворотнюк шокировали сеть
15:10
"Не было другого выхода": Венгрия заблокировала решение НАТО по Украине
15:02
Распятый мальчик: российская пропагандистка Симоньян оправдалась за фейк Видео
14:54
Дания капитулировала перед Северным потоком-2 Видео
14:26
"Агрессия Киева": боевики "ЛНР" объявили военные "учения"
14:15
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
14:05
Призыв в армию с 18 лет: в Минобороны дали обьяснение
14:00
Джокер, скелет и дикий зверь: как сделать легкий макияж на Хэллоуин и его цена Фото Видео
13:57
Из разговора Трампа и Зеленского вырезали важные фразы - New York Times
13:52
Путин обсудит с Орбаном транзит газа в обход Украины – Rzeczpospolita
13:48
Пьяная членкиня Единой России из Украины устроила дебош на рейсе в Израиль Видео
13:42
Не 5 чувств, а 9: эксперты назвали все чувства человека Видео
13:29
Гонтарева рассказала, почему не будет судиться с Коломойским
13:27
Венгрия усложняет украинцам проезд в ЕС: чего испугалась Европа
13:06
В Раде подрались нардепы от ОПЗЖ и Слуги народа: инцидент попал на камеру Видео
12:51
Кого Максим Фадеев лишил авторских прав после ликвидации Malfa: назвали имена
12:45
Зеленский назвал три этапа достижения мира на Донбассе
12:45
Подморозит до -7: синоптик рассказала, чего ждать от погоды на завтра Видео
12:28
В Раде "накапали" на 5 канал из-за требовавшего лишать жителей Донбасса гражданства телеведущего Видео
12:24
Нормандский формат: в России назвали сроки проведения саммита
12:24
"Бедные и дурные": почему Украина до сих пор зависит от газовых подачек РФ – эксперт Видео
12:04
"А путёвку в ГУЛАГ дали?": в оккупированном Крыму детей приняли в комсомольцы Фото
11:57
Обмен пленными: Украина и Россия готовятся к новому этапу
11:46
Фадеев разогнал всех исполнителей лейбла Malfa: что случилось Видео
11:32
"Живодеры, жлобство": Дочь Поляковой разгневала рекламой бутика шуб Фото
10:54
Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ Видео
10:18
Новый скачок цен: украинцев предупредили о подорожании популярного вида мяса
10:17
Вовращаться - плохая примета: рецензия на фильм Терминатор: Фатум Видео
10:14
Дом дракона: НВО выпускает другой сериал вместо закрытого
09:55
Гороскоп на сегодня: трем знакам Зодиака грозят моральные удары
09:48
Израиль закрыл дипмиссию в Украине: что случилось
09:48
Динамо - Шахтер: анонс матча Кубка Украины, где смотреть, оценки букмекеров
09:30
Дом дракона: что будет в новом сериале вселенной Игры престолов
09:28
Дело Маркива: в Италии снимут фильм об осужденном к 24 годам тюрьмы бойце НГУ
09:00
Сериал СидорЕнки-СидОренки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019 Видео
08:58
Kyiv Not Kiev: еще одно авторитетное издание удалось "перевоспитать"
08:46
Чем опасен отвод войск без прекращения обстрелов мнение
08:34
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли скандальные подробности
08:01
Пристайко назвал последний шаг для рандеву Зеленского и Путина
07:36
Зеленский должен быть готов проявить жесткость по отношению к Кремлю мнение
07:31
Потепление и дожди: синоптик обнадежила прогнозом погоды на ноябрь-2019
07:20
Украине по Донбассу нельзя пересекать две "красные линии" - эксперт
07:07
Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе Видео
06:59
Европа и Газпром загнали Украину в угол мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять