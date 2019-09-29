"Подарок" от Дании: Северный поток-2 влетит России еще в несколько сотен миллионов евро

Строительство Северного потока дорожает с каждым днем / Reuters

Пока Дания не спешит с разрешением на строительство газопровода Северный поток-2, проект становится дороже с каждым днем для компании Nord Stream 2.

На данный момент Датское энергетическое агентство рассматривает поданные заявки и пока что невозможно оценить, когда процесс будет завершен, сообщила немецкая радиокомпания NDR.

Представитель компани Nord Stream-2 назвал действия Дании тактикой остановки. На газопровод уже потратили 9 миллиардов евро, а многомесячная задержка с получением разрешения может обернуться для компании дополнительными расходами еще в несколько сотен миллионов.

Читайте такжеЛишить Путина денег: в США уверены, что способны остановить строительство Северного потока-2Напомним, президенты США и Польши – Дональд Трамп и Анджей Дуда – провели встречу в Нью-Йорке перед началом сессии Генассамблеи ООН, во время которой обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода Северный поток - 2.

Как известно, Северный поток-2, который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен более чем на 70%. Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Напомним, США рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против России в связи с реализацией проекта газопровода Северный поток-2.