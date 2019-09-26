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В Госдуме оценили выпад украинского вице-премьера в сторону Северного потока-2

26 сентября 2019, 21:13

До сих пор в Москве любой выпад в сторону Северного потока-2 со стороны Киева воспринимают, как видно, весьма остро.

Кремль
Кремль. Иллюстративное фото / GettyImages
Государственная Дума, Госдума
Госдума РФ / Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал недавнее заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам интеграции с Еврособюза Дмитрия Кулебы по поводу расхождении позиций Киева и Брюсселя по проекту газопровода Северный поток-2.

Водолацкий напомнил о готовности Москвы к конкретному диалогу с Украиной по вопросам газопоставок, сообщает RT.

"Такие заявления делаются для того, чтобы на повестке Евросоюза Украина оставалась в тренде. Россия и наши энергоснабжающие структуры предлагают различные варианты для Украины по поставкам газа", — объяснил депутат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президенты США Дональд Трамп и Анжей Дуда нашли общее решение об остановке Северного потока-2. До этого сенатор-республиканец Тед Круз заявил о том, что США способно остановить строительство данного российского газопровода.

газопровод Северный поток Госдума РФ Дмитрий Кулеба Украина
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