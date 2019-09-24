Остановить Северный поток-2: Трамп и Дуда нашли общее решение

Дональд Трамп и Анджей Дуда провели встречу / Фото Reuters

Президенты США и Польши – Дональд Трамп и Анджей Дуда – провели встречу в Нью-Йорке перед началом сессии Генассамблеи ООН, во время которой обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода Северный поток - 2. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 23 сентября, заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Оба президента согласились, что Северный поток - 2 является угрозой для энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - говорится в документе.

Заявление сделано по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.

Сообщается также, что президенты США и Польши подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. А Трамп проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

Напомним, Северный поток-2, который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен более чем на 70%. Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

США рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против России в связи с реализацией проекта газопровода Северный поток-2. Сенатор Тед Круз уверен, что Конгресс США поддержит законопроект о санкциях против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море.