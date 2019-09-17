Мы боремся: в Словакии высказались по Северному потоку-2

17 сентября 2019, 12:10

Мирослав Лайчак уверен, что украинской газотранспортной системы достаточно

ГТС Украины
ГТС Украины / УНИАН

Российский газопровод Северный поток-2 ненужный и политически вреден. Такое мнение высказал глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в интервью ВВС.

"Мы уже много лет активно занимаемся этим вопросом. Наша позиция ясна: мы считаем этот проект абсолютно экономически ненужным и политически вредным", - заявил политик.

При этом он указал, что Словакия поддерживает Украину и украинскую транзитную систему.

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"Мы также боремся за то, что, если этот Северный поток-2 будет открыт, должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему дальше использовали, потому что иначе было бы совсем нелогично. Зачем нам уходить от того, что в нас есть, что работает хорошо и вместо того, чтобы вкладывать деньги во что-то новое? Если Северный поток-2 станет реальностью, мы хотим, чтобы украинская система продолжала работать", - подчеркнул Лайчак.

Также он призвал украинскую власть решить все вопросы ГТС, чтобы некто не мог использовать проблемы газотранспортной системы как повод для обхода Украины.

Напомним, что немецкое Федеральное агентство по сетям распорядилось немедленно начать исполнять вердикт Европейского суда о незаконности решения о предоставлении российскому газовому монополисту Газпрому права на полное использование мощностей газопровода OPAL.

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Словакия Северный поток-2 Мирослав Лайчак
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