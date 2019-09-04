Лишить Путина денег: в США уверены, что способны остановить строительство Северного потока-2

На планете существуют лишь пять компаний, которые могут прокладывать трубопроводы на морских глубинах / "РИА Новости"

Соединенные Штаты способны остановить строительство газопровода Северный поток-2, по которому Россия планирует транспортировать природный газ в Германию. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз, выступая в Институте Гудзона в Вашингтоне во вторник, 3 сентября.

В связи с этим сенатор напомнил о голосовании в комитете по иностранным делам Сената, которое касалось возможности введения санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море. Тогда 20 голосов были в поддержку санкций, а два - против. Круз отметил, что в Конгрессе США есть поддержка для принятия этого законопроекта. Отметим, что проект закона должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом.

"Всего на планете существуют лишь пять компаний, которые могут прокладывать трубопроводы на морских глубинах. Таким образом, законопроект может быть эффективным для остановки Северного потока-2", - считает сенатор Круз.

"Лучшее, что мы можем сделать, - это лишить президента России Владимира Путина денег за его "агрессивный милитаризм", - добавил сенатор-республиканец.

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Как известно, Северный поток-2, который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен более чем на 70%. Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Напомним, США рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против России в связи с реализацией проекта газопровода Северный поток-2.