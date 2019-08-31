В США уточнили по поводу санкций против России и из-за Северного потока-2

Перри заверил, что санкции на подходе / Фото: flickr.com Gage Skidmore

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри в рамках визита в Варшаву заявил, что США вероятнее всего продолжат санкционную политику в отношении РФ.

Как сообщает Reuters, после встречи с польскими и украинскими политиками в Варшаве американский чиновник заявил, что "Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ после оккупации украинского Крыма в 2014 году".

Перри добавил, что США рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против России в связи с реализацией российского проекта газопровода Северный поток-2.

"Отвечая на вопрос о том, введут ли США дополнительные санкции в отношении Nord Stream II, я бы сказал, что, скорее всего, да. В администрации США продолжаются переговоры, и (санкции) являются реальным вариантом, который мы будем использовать в случае необходимости", - сказал Перри.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в газовой сфере 31 августа подписали представители Украины, Польши и США.

Как ранее сообщалось, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.