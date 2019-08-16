В Газпроме озвучили процент готовности Северного потока-2

Северный поток-2 намерены проложить в срок / РИА Новости

Российская компания Газпром отчиталась, что строители уже проложили 1805,6 километров газопровода Северный поток – 2 и в целом готовность проекта составляет 73,6% от общей протяженности.

"Продолжается строительство газопровода Северный поток-2. К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - цитирует ТАСС представителей Газпрома.

Уточняется, что работы будут завершены в 2019 году, как и планировалось изначально.

Как ранее сообщалось, строительство российского газопровода Северный поток 2 может быть отложено до восьми месяцев, что приведет к росту стоимости проекта на 660 млн евро.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично пригрозил введением санкций против компаний-участников строительства Северного потока-2.

Позднее глава германо-российской группы в немецком Бундестаге Робби Шлунд впал в ярость из-за наезда США на Берлин и Северный поток-2.

Ожидалось, что Северный поток-2 будет запущен до конца 2019 года, однако в российском Газпроме уже допустили задержку завершения строительства трубопровода.

Ранее Россия изменила маршрут Северного потока-2 из-за Дании.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.