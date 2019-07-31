В США проголосовали за санкции против Северного потока-2

В США одобрили санкции против Северного потока-2 / Nord Stream AG

Комитет сената США принял в среду законопроект о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве трубопровода Северный поток-2 из России в Германию, что, по словам администрации Дональда Трампа, усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

"За" введение санкций проголосовали 20 членов комитета, "против" - два, передает Reuters.

После рассмотрения в комитете документ должен будет пройти через голосование сената в полном составе, затем в палате представителей, а после законопроект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ предусматривает заморозку активов и запрет на въезд в страну.

Проект Nord Stream 2 возглавляется российской государственной газовой компанией Газпром, причем половину финансирования обеспечивают немецкая компания Uniper и подразделение BASF Wintershall, англо-голландская фирма Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Санкции могут также повлиять на другие экспортные трубопроводы природного газа из России, в том числе проект Турецкий поток.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично пригрозил введением санкций против компаний-участников строительства Северного потока-2.

Позднее глава германо-российской группы в немецком Бундестаге Робби Шлунд впал в ярость из-за наезда США на Берлин и Северный поток-2.

Ожидалось, что Северный поток-2 будет запущен до конца 2019 года, однако в российском Газпроме уже допустили задержку завершения строительства трубопровода.

Ранее Россия изменила маршрут Северногопотока-2 из-за Дании.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.