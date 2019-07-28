СМИ узнали, какой из сенаторов США сорвал санкции против Северного потока-2

28 июля 2019, 07:40

Ситуация со введением санкций в Сенате США против российского газопровода Северный поток-2 продолжает оставаться неоднозначно.

Сенат США
Сенат США / Капитал

Член Сената (верхней палаты американского парламента) от штата Кентукки Рэнд Пол своими действиями сорвал на прошлой неделе введение санкций против российского проекта  – газопровода Северный поток-2. 

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал портал Dailybeast. По их данным, в минувший вторник, 23 июля, комитет Сената по внешней политике практически закончил рекомендации остальным членам палаты принять законопроект, который наказывает за поддержку Северного потока-2.

Однако, буквально накануне его заседания, Пол разослал коллегам письмо, в котором настаивал на том, что голосование должно быть перенесено.По мнению сенатора, его и остальных призывают к "слепому голосованию" - при том, что далеко не все хорошо понимают, какова реальная цель.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп лично пригрозил введением санкций против компаний-участников строительства Северного потока-2. Позднее глава германо-российской группы в немецком Бундестаге Робби Шлунд впал в ярость из-за наезда США на Берлин и Северный поток-2. 
 

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Россия газопровод Сенат США Северный поток-2
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