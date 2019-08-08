Северный поток-2 могут отложить и существенно увеличить стоимость

Северный поток-2 могут отложить на 8 месяцев / РИА Новости

Строительство российского газопровода Северный поток 2 может быть отложено до восьми месяцев, что приведет к росту стоимости проекта на 660 млн евро.

Причиной этого стало отсутствие разрешения от Дании на строительство участка Северного потока-2, передает Reuters.

Оператор трубопровода Nord Stream-2 назвал это решение Датского энергетического агентства "нарочитой попыткой отсрочить завершение проекта".

Отметим, что российская компания еще два года назад подала первую заявку датской власти на маршрут, но ее отклонили. Вторая попытка также не увенчалась успехом – из-за этого стоимость проекта возросла на 100 миллионов евро.

Запрос на третью заявку может привести к задержке реализации проекта на срок до восьми месяцев и привести к дальнейшим расходам в размере 560 млн евро. Начальный бюджет проекта составлял 9,5 млрд евро.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично пригрозил введением санкций против компаний-участников строительства Северного потока-2.

Позднее глава германо-российской группы в немецком Бундестаге Робби Шлунд впал в ярость из-за наезда США на Берлин и Северный поток-2.

Ожидалось, что Северный поток-2 будет запущен до конца 2019 года, однако в российском Газпроме уже допустили задержку завершения строительства трубопровода.

Ранее Россия изменила маршрут Северногопотока-2 из-за Дании.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.