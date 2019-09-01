Экс-депутат Госдумы пояснил, как можно помешать Северному потоку-2

Илья Пономарев считает, что Украине нужно было раньше бороться с Северным потоком-2 / Фото: УНИАН

Экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев высказал мнение, что Украина раньше должна была предпринимать более активные действия, чтобы помешать строительству газопровода Северный поток-2.

Во время чата в Главреде он констатировал, что можно было предпринять действия, однако сейчас уже поздно и проект несомненно будет запущен.

"Затормозить процесс дополнительно могут американцы своими санкциями. Но это маловероятно, потому что в составе акционеров Северного потока есть такие гиганты, как Shell. Как на таких наложить санкции? Это будет катастрофа для глобального нефтяного рынка. Санкции на подрядчиков могут быть наложены, санкции на те компании, которые покупают газ из этого Северного потока – тоже могут. Но санкции на акционеров… Это маловероятно", - сказал он.

По словам Пономарева, не следует преувеличивать последствия для Украины в результате запуска Северного потока-2. Для Киева это будет означать прямые потери в размере 1,5-2 миллиардов долларов годового транзита, однако есть возможность увеличения добычи собственного газа.

Читайте такжеКрым может вернуться в Украину благодаря двум вещам - экс-депутат Госдумы"Только этим нужно заниматься, а не только заниматься международным лоббизмом. Нужно заниматься развитием своей промышленной базы. К сожалению, в Украине очень мало людей, которые бы понимали нефтегазодобычу как отрасль. Есть грамотная команда в Нафтогазе, но они изначально – не нефтяники, не газовики, а инвестиционные банкиры", - акцентировал он.

Экс-политик подчеркнул, что Украине изначально нужно было действовать иначе, поскольку Укргазвидобування провалило программу-2020 роста своей добычи.

"Я считаю, что программу вполне можно было выполнить, только действовать нужно было иначе, чем действовала команда Прохоренко. Сейчас там другая команда – Андрея Фаворова, которая сразу сказала, что не будет заниматься ростом добычи, а будет компенсировать падение, мол, пускай частные компании занимаются ростом. Пускай, но только для этого не нужно им мешать. А с этим есть некоторые проблемы…" – подытожил он.

Напомним, Пономарев прокомментировал влияние западных санкций на экономику РФ. По его словам, краха ждать не стоит, но можно надеяться, что Кремль уйдет с Донбасса.