"Помиримся": экс-депутат Госдумы рассказал об Украине и России после ухода Путина

Илья Пономарев не сомневается, что украинцы и россияне помирятся / Главред

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев высказал мнение, что гражданам России очень близка навязанная Владимиром Путиным политика недовольства из-за "главной геополитической катастрофы ХХ века", поэтому они поддерживают его инициативы по воссоединению земель.

"Россияне, с их точки зрения, от этого распада только потеряли, потому что ушла часть территории, произошел разрыв родственных связей, случилось катастрофическое падение уровня жизни. Большинство населения связывает это именно с распадом большой страны. Украина в момент распада Союза тоже сильно потеряла, с точки зрения уровня жизни, но взамен получила независимый статус, что для значимого числа населения (кстати, не для подавляющего большинства, но тем не менее) частично компенсировало эти самые экономические неурядицы", - сказал он во время чата в Главреде.

По убеждению Пономарева, россияне мечтают о восстановлении Советского Союза. Однако причина заключается не в империализме, а в экономической составляющей – желании лучше жить финансово. Он полагает, что именно эти настроения сыграли ключевую роль в момент аннексии Крыма.

Читайте также"Избавиться от головной боли": экс-депутат Госдумы пояснил усталость Европы от Украины"А что касается безудержной коррупции и политических убийств, то россияне просто не видят для себя никакой возможности на это повлиять, и чисто психологически любой человек пытается найти в окружающем пространстве хоть что-то, что дает ему возможность надеяться на лучшую жизнь и рост уважения к самому себе. Поэтому, когда ему говорят, что "Крым вернулся", а, может, еще и Белоруссия "вернется", у среднего россиянина тут же возникает надежда на возрождение Союза. А когда мы "помогаем" Донбассу, то возникает чувство самоуважения, потому что мы тут терпим лишения от санкций, но зато делаем доброе дело, спасая наших братьев", - констатировал он.

Пономарев добавил, что любая война заканчивается миром, достаточно вспомнить опыт многих стран, которые воевали в прошлом, но сейчас народы прекрасно общаются и даже сотрудничают. По его убеждению, такая судьба в будущем постигнет и российско-украинские отношения.

"Уйдет Путин – закончится война. Мы обязательно помиримся. И у меня нет никаких сомнений, что Украина и Россия все равно будут ближайшими союзниками", - подытожил экс-депутат.

Напомним, Пономарев прокомментировал влияние западных санкций на экономику РФ. По его словам, краха ждать не стоит, но можно надеяться, что Кремль уйдет с Донбасса.