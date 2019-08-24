"Слишком велик страх": экс-депутат Госдумы спрогнозировал развитие протестов в РФ

Илья Пономарев утверждает, что протесты в России будут вялотекущими / Главред

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев высказал мнение, что протесты в России в ближайшее время не утихнут, поскольку их первопричина не исчезла. Однако протестовать россияне будут не системно, а, скорее, волнообразно.

"Нынешняя волна, связанная с выборами в Мосгордуму, закончится в ближайшее время, поскольку исчезнет возможность добиться какого-то результата – выборы пройдут. Но через какое-то время возникнет еще один повод для протестов – и выйдет еще больше людей, чем выходило сейчас", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Пономарева, протесты не способны привести Россию к смене власти, поскольку у российского народа нет лидера, способного заменить Владимира Путина.

Читайте такжеЭксперт рассказал, подыгрывает ли Порошенко Медведчуку"Слишком велик в России страх возвращения в 90-е, слишком велика нелюбовь к носителям либеральных взглядов. Поэтому альтернатива, если она будет политической, на мой взгляд, будет выражать лево-националистические взгляды, или же она будет вообще не политической – КВНщик, популярный писатель или популярный певец, то есть человек, которого никак нельзя "приклеить" к 90-м", - констатировал эксперт.

Пономарев не сомневается, что главный страх Кремля связан именно с вероятным внезапным появлением альтернативы Путину. Поэтому вся медийная машина РФ работает сейчас на недопущение достойных кандидатов к власти.

Напомним, Пономарев прокомментировал влияние западных санкций на экономику РФ. По его словам, краха ждать не стоит, но можно надеяться, что Кремль уйдет с Донбасса.