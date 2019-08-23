"Избавиться от головной боли": экс-депутат Госдумы пояснил усталость Европы от Украины

Илья Пономарев убежден, что Европа ждет от Украины более решительных реформ / Главред

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев считает усталость Европы от украинских проблем достаточно серьезной, поскольку партнеры и их избиратели не видят реальных действий и ожидаемых результатов.

"Таким результатом может быть прекращение войны или экономический рост. Возможно, могут быть и другие результаты. Главное, чтобы они были. А пока что Украина для европейцев генерирует только лишь проблемы и постоянно просит помощи в их решении, не давая ничего взамен. Плюс еще большое количество украинских работников едет в Европу и занимает там рабочие места, вызывая социальное напряжение в целом ряде стран. Понятно, что европейцы хотят как-то избавиться от этой головной боли", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Пономарева, сейчас Европа пытается закрыть глаза на украинские проблемы, которые непосредственно в Украине решаются крайне слабо. Партнеры надеяться, что сложности со временем могут разрешиться сами собой.

"Я убежден, что для Украины существует единственный путь не допустить потери европейского внимания, идя по которому, страна может действительно стать частью Европейского Союза – это стремительный рост иностранных инвестиций, а также внезапный и наглядный успех экономических реформ. В данном случае европейская политика на 100% будет служанкой экономических интересов европейского бизнеса. Именно бизнес тянет Европу в Россию, а не какие-нибудь русофильские настроения в головах Макрона или Меркель – таковых не существует", - подытожил экс-депутат.

Напомним, Пономарев прокомментировал влияние западных санкций на экономику РФ. По его словам, краха ждать не стоит, но можно надеяться, что Кремль уйдет с Донбасса.