Не заявки, а стандарты: Кулеба рассказал о новой тактике Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Украина не будет менять курс на евроатлантическую интеграцию, но изменится тактика. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, Украина не имеет шансов получить План действий по членству в НАТО.

"Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству и до этого дня ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ", - отметил Кулеба в комментарии Радио Свобода.

При этом он указал, что необходимо сосредоточиться на внедрении стандартов НАТО, а не подавать очередную заявку.

"Мы должны сейчас сосредоточиться не на том, чтобы подавать очередную заявку, а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, внедрять те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран-членов НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", - объяснил вице-премьер.

Кроме того, он рассказал о "прекрасном диалоге" с коллегами из Альянса.

"Мы никоим образом не обсуждаем сворачивание сотрудничества, а наоборот, – мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед", – подытожил Кулеба.