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Тейлор объяснил, что стоит на пути Украины и Грузии в НАТО

18 сентября 2019, 13:22

Тейлор считает, что было бы неплохо, если бы РФ покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс.

Украина в НАТО
Украина в НАТО / ВВС

Агрессии Российской Федерации мешает Украине и Грузии стать членами Североатлантического альянса. Об этом в интервью Первому каналу Грузии сообщил Исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор.

Американский дипломат указал, что любая европейская страна может подать заявку на членство в НАТО, но Альянс не хочет усиления противостояния с РФ.

"Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - заявил Тейлор.

По его словам, военные учения помогут Украине и Грузии достичь своей цели – вступить в Североатлантический альянс.

"Грузия и Украина хорошо помнят послание саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, тогда МАР не получила ни Грузия, ни Украина, но в заявлении саммита говорится, что они обязательно станут членами НАТО в будущем, в определенное время. Желание Грузии и Украины вступить в Альянс всем хорошо известно, это прописано в Конституции. Военные учения является частью этого дела", - подытожил дипломат.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет продолжать усилия по обеспечению надежной безопасности и обороны стран-союзниц, но новой гонки вооружений не будет.

НАТО Грузия Уильям Тейлор Украина
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