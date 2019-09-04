В Генштабе ВСУ рассказали, какие реформы и перестановки ждут украинскую армию

Боец ВСУ / Униан

Минобороны Украины и Генштаб ВСУ до конца 2020-го окончательно разделят полномочия.

Соответствующее заявление сделал первый замначальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник, сообщает портал Армия.Inform.

"По принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должен осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее", — заявил он.

Кроме того, по словам Колесника, будут разделены и должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба - еще до конца 2019-го. Такие пертурбации будут осуществляться вместе с одновременным переходом Генштаба, штабов видов Вооруженных Сил Украины и оперативного уровня на J-структуру (структуру штабов армий стран НАТО).

Суть таких изменений, по словам Колесника, в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением Вооруженных Сил, и теми, которые осуществляют применения войск.

Напомним, ранее новоназначенный глава Минобороны Аркадий Загороднюк пояснил планы на работу с Генштабом. До этого экс-замначальника Генштаба генерал-лейтенант Юрий Думанский спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе.



