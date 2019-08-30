Министр обороны Загороднюк пояснил планы на работу с Генштабом

Президент представил нового министра обороны / Фото:Facebook/Офис президента Украины

Новый министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что Минобороны не будет указывать Генеральному штабу ВСУ, как воевать, но намерено неукоснительно следить за выполнением планов и приказов.

"Я не буду рассказывать вам, как воевать. Министерство обороны никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом. Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", - сказал министр во время его представления президентом Владимиром Зеленским.

По словам Загороднюка, в своей работе он планирует основываться на стандартах НАТО, то есть внедрять стандарты гражданского контроля над ВСУ.

Читайте такжеНовый Кабмин: нардепы избрали министров"Необходим настоящий переход на стандарты НАТО. Хотя давайте отдадим должное Министерству обороны и Генеральному штабу, и всем силам обороны, чтобы большая работа была проведена по переходу к стандартам НАТО, но она только началась", — сказал он.

Министр безапелляционно заявил, что ведомство будет решительно бороться с коррупцией. Приоритетом работы Минобороны будет забота об украинском военнослужащем.

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