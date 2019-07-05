Кадровые перестановки в Генштабе: уволился запрещавший стрелять в боевиков генерал Красноок

Генерал-лейтенант Красноок уволился из ВСУ / Фото: скриншот из видео

Командующий оперативным командованием Восток генерал-лейтенант Александр Красноок подал рапорт на увольнение по причине несогласия с кадровой политикой в ВСУ.

"Краснооку предложили должность, не связанную с непосредственным управлением войсками, так как его методы создавали конфликты с подчиненными, необоснованные с логической точки зрения. Так, одного замкомбрига, заступившегося за солдат во время проверки, из-за такого конфликта, пришлось перевести в другое ОК, другой замкомбрига, прошедший войну с первых дней 14-го, судится с Краснооком из-за необоснованного выговора уже два года. Но генерал решил вообще уволиться", - сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам журналиста, в Генштабе произошли масштабные ротации. Так, командующим оперативным командованием Юг назначен генерал-майор Игорь Палагнюк, который ранее был подчиненным Красноока. А на должность командующего Сил логистики назначен генерал-майор Олег Вишневский. Генерал-лейтенант Артур Артеменко с должности начальника Главного управления персонала Генштаба переведен на должность начальника Объединенного оперативного штаба. Начальником управления персоналом Генштаба назначили бывшего инспектора Министерства обороны Игоря Лысенко, работавшего ранее в инспекции по персоналу.

Читайте такжеЭкс-замначальника Генштаба спрогнозировал, когда кончится война на ДонбассеБутусов подчеркнул, что эффективность ротаций должны оценить военнослужащие, которые выезжают непосредственно на фронт.

"Армия оценит изменения прежде всего по качеству лидерства и ответственности. Лидерство в армии определяется ротными, комбатами и комбригами, и теми генералами, которые живут с войсками одной жизнью", — резюмировал он.

Как известно, ранее Бутусов обвинял генерала Красноока в приказах, запрещающих украинской артиллерии отвечать на обстрел боевиков.

Напомним, ранее Красноок выразил недовольство постом в Facebook, в котором военнослужащие пожаловались на 20 краников для душа, из-за которых разразился скандал.