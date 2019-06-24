Экс-замначальника Генштаба спрогнозировал, когда кончится война на Донбассе

Война на Донбассее / Цензор.нет

Генерал-лейтенант Юрий Думанский, бывший замначальника Генштаба ВСУ, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, высказал свое мнение по поводу того, необходим ли России Донбасс и насчет того, когда закончится война на востоке Украины.

"России выгодно иметь такие квази-республики под боком, которые в любое время могут дестабилизировать ситуацию в Украине или спровоцировать на определенные действия. Поэтому мы постоянно будем иметь это уязвимое брюшину, постоянно будет кровоточить, болеть и создавать нам проблемы. Поэтому этого допустить нельзя, проблему следует решать. А в свой состав Россия "Л/ДНР" не возьмет, как взяла и Приднестровья, и Южную Осетию, и Абхазию. Если бы Россия хотела иметь Донбасс в своем составе, она бы поступила так же быстро, как действовала по Крыму. Крым был нужен ей, потому что для нее это "непотопляемый авианосец", − заявил он.

Как полагает Думанский, Кремль расценивает Донбасс в первую очередь как своеобразную "гирю на ногах" на пути евроинтеграции Украины.

"А Донбасс − это лишь фактор дестабилизации, который не дает Украине двигаться дальше. С проблемой Донбасса мы никогда не войдем в состав НАТО. Если будет политическая воля, то, думаю, до конца 2019 можно будет уладить ситуацию на Донбассе. С Крымом будет немного сложнее и дольше. Но с Донецком и Луганском можно все решить до конца текущего года.А если политической воли не будет, то все это может продолжаться бесконечно, потому что многим война уже выгодна. С обеих сторон", − подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт и генерал армии Николай Маломуж рассказал о том, как пройдет 2019-й год для Донбасса. Позднее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев объяснил о том, зачем Владимир Путин развязал войну в Украине.