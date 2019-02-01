"Дело не в Донбассе": российский политик объяснил, зачем Путину война в Украине

Донбасс Путину не нужен, заверил российский политик

Сам по себе оккупированный Донбасс президенту России Владимиру Путину совсем не нужен.

Как заявил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в эфире телеканала "Прямой", Путины пытается разыграть карту Донбасса для торгов с Украиной.

"Я думаю, что вопрос же совсем не в Донбассе. Донбасс Путину не нужен. Там было и так очень много проблем в России угольной отрасли в Ростовской области, чтобы хоть кто-нибудь из российских лидеров хотел бы брать на себя головную боль… и интегрировать Донбасс в состав России", – пояснил Пономарев.

Поэтому, накаляя ситуацию на востоке Украины, глава РФ просто пытается влиять на внутреннюю ситуацию в стране и готовится торговаться за Крым.

"Путин, может быть, даже и согласился бы на то, чтобы тем или иным способом Украине дать каких-то денег для того, чтобы она забыла о Крыме, и тогда можно и о Донбассе, и обо всем остальном, и так далее, потому что деньги в России есть… Это для пенсионеров их нет, а для разных внешнеполитических дел, для Венесуэлы миллиард, например…", – отметил Пономарев.

Ранее украинские власти рассказали, как закончить войну на Донбассе в три шага. Первые два компонента плана МинВОТ – военный и гражданский контроль.

Ранее политолог объяснил, почему Украине "не светит" возврат оккупированного Донбасса. По мнению эксперта, больше всего выгоды от самого факта существования группировок "ЛНР" и "ДНР" получает Владимир Путин.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков анонсировал полицейскую операцию по возврату Донбасса без сил ВСУ. Позднее бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как заставить Путина уйти с Донбасса.

Как сообщалось, военный эксперт назвал главную цель мирного плана ОБСЕ по Донбассу. По мнению эксперта, у мирного плана есть как насущные цели, так и далекоидущие.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заговорил о мире с Россией. "Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда", – заявил он.