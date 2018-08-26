Кравчук рассказал, как заставить Путина уйти с Донбасса

26 августа 2018, 05:30

Первый президент Украины полагает, что наша страна должна стать колоколом, который будет все время звонить на Западе, рассказывая, какой вред наносит РФ.

Леонид Кравчук считает, что Украина должна ежедневно формулировать предложения по новым подходам к урегулированию ситуации в Донбассе
Украина должна ежедневно формулировать предложения по новым подходам к урегулированию ситуации в Донбассе, считает Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что наша страна должна ежедневно формулировать предложения по новым подходам к урегулированию ситуации в Донбассе, нужно расширить круг участников минских переговоров (украинское государство, Россия и ОБСЕ), в них должны участвовать США.

Не нужно повторять, как заклинание: "Альтернативы Минским договоренностям не существует, поэтому давайте будем ждать, пока Минские соглашения принесут нам счастье", рассказал экс-президент во время чата на "Главреде", отвечая на вопрос, что могло бы заставить лидера РФ Владимира Путина уйти из Украины?

"Я — против этого. Мы уже видим, что реальных результатов по урегулированию ситуации и прекращению агрессивных действий России и наших внутренних врагов на оккупированных территориях нет", — отметил собеседник.

По его словам, мы должны каждый день формулировать новые предложения и предоставлять на рассмотрение и Запада, и России (даже несмотря на то, что она упорно не хочет с нами говорить). "Мы должны что-то предлагать, потому что это касается нас и нашей жизни", — подчеркнул Кравчук.

"Кроме того, можно взять с российской стороны пять человек — моральных авторитетов, которые никогда не были в политике, никогда нигде не воевали, которые никогда не были ни в каких партиях, и пять таких лиц из Украины. Пусть они вместе сядут, разработают дорожную карту, которая определит, как можно начать реальные шаги по диалогу и прекращению войны", — добавил бывший украинский лидер.Читайте такжеКравчук объяснил, как Украина изменилась за годы независимости

Собеседник отметил, что когда эта группа сможет предложить дорожную карту, ее можно будет передать на уровень власти: сначала министерств иностранных дел, затем — президентов. "Эту дорожную карту нужно предложить и нашим партнерам на Западе. Должен начаться реальный диалог", — заявил он.

"Пожалуй, сейчас никто в мире так хорошо и так глубоко не знает Россию, как мы знаем. Во время нынешней войны мы узнали очень много. Украина должна стать колоколом, который будет все время звонить на Западе, рассказывая, какой вред сегодня наносит Россия, и почему она это делает. Я бываю на Западе время от времени и, поверьте, там далеко не все знают и понимают, что происходит в Украине", — сказал Кравчук. 

"Кроме того, мы должны расширить круг переговорщиков минского процесса к более крупному масштабу. В этих переговорах должны участвовать и США, и, наверное, страны "Большой семерки" (G7, Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — Ред.). Также стоит включить в этот процесс страны, которые подписывали Будапештский меморандум и гарантировали Украине суверенитет и территориальную целостность", — полагает экс-президент.

"Надо, наконец, предложить другой формат. Ведь сейчас у нас получается как-то очень интересно: есть "нормандский формат" (Украина, Россия, Франция и Германия — Ред.) , есть минские переговоры, но читали ли вы что-то по итогам переговоров в "нормандском формате"? И я не читал. Они там собираются, что-то говорят, а решений никаких не принимают. Решения принимаются в Минске. И решения принимают не компетентные государственные чиновники", — сказал собеседник.

"Скажем, я очень уважаю Леонида Кучму (представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент страны — Ред.), но он не является государственным чиновником, не является президентом. Он только имеет поручение президента участвовать в этом процессе и что-то подписывать. Такие документы, подписанные такими лицами в Минске, не могут быть вынесены на ратификацию Верховной Радой, поскольку они не являются совершенными", — добавил Кравчук.

"Надо все это охватить в такую схему, где те, кто подписывает документы, действительно несли бы за это ответственность. Мы уже имеем опыт с Будапештским меморандумом — соглашение хорошее, но не нашли механизмов для его воплощения в жизнь. То есть оно есть, но не действует. Надо найти такую организационную форму и такой уровень, статус и высоту, которые сделали бы эти договоренности действенными. Потому что это очень важный вопрос войны и мира в центре Европы… его решение должно отвечать самым высоким международным стандартам", — сказал он.

Ранее Леонид Кравчук говорил "Главреду", что возврат захваченной части Донбасса под контроль Киева является очень сложным и длительным процессом, с территории выехали примерно два миллиона людей, они живут в других регионах нашей страны, воспринимают жизнь по-новому и, когда закончится война, они вернутся и все может измениться

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