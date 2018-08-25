Кравчук спрогнозировал будущее Донбасса

Леонид Кравчук считает, что после прекращения войны на Донбассе и инвестиций Запада в регион, там все может в корне изменится / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что возврат захваченной части Донбасса под контроль Киева является очень сложным и длительным процессом, с территории выехали примерно два миллиона людей, они живут в других регионах нашей страны, воспринимают жизнь по-новому и, когда закончится война, они вернутся и все может измениться.

Если на востоке нашей страны прекратится противостояние, и Запад действительно начнет инвестировать деньги для восстановления инфраструктуры, все в корне изменится, рассказал экс-президент во время чата на "Главреде".

"Но, знаете, на что я надеюсь... Сейчас примерно два миллиона людей выехали из Донецкой и Луганской областей и проживают здесь, на территории Украины. Я их, в частности, встречал на Закарпатье и в других областях. Эти люди сейчас здесь живут и воспринимают жизнь по-новому, не так, как там (на Донбассе — Ред.). И когда война закончится, и эти два миллиона человек вернутся туда, все может измениться", — отметил он.

Собеседник убежден, что "они будут возвращаться, возможно, не все, но будут". "Недавно я встречался с одной журналисткой, и она рассказала, что оставила там, на оккупированной территории, квартиру, колоссальную библиотеку — все. Разве она не захочет туда вернуться? Это же своя земля. А у людей есть привычка к территории, к региону, порядку и мышлению", — добавил Кравчук.

"Так вот, когда эти люди вернутся туда, это будут люди совсем с другой философией, и они будут влиять на тех, кто там живет. Если украинская власть будет иметь точный план действий, это постепенно будет влиять на ментальность, философию и психологию местных людей", — полагает бывший украинский лидер.

"Человек сядет и просто задумается: "Сегодня я еще живу, но завтра могу отойти — как будут жить мои дети, мои внуки, мои правнуки. Нельзя же оставлять после себя руины и войну — надо оставлять после себя жизнь", — заявил cобеседник.

По его словам, "если инвесторы почувствуют, что Украина обеспечивает право на частную собственность, охраняет частную собственность и инвестиции, не дает их разворовать, они придут сюда и будут нормально работать".

"В советское время зимой я был в Берлине, восточной части. Тогда город отапливался зимой углем, а не газом. В Берлине отовсюду валил черный вонючий дым... Но потом, через 15 лет, я увидел этот город снова, когда эта территория стала единой, и туда пришли инвесторы. Город было не узнать: там были современные улицы, современные дома, все новое, чего и в проекте изначально не было", — сказал Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук говорил "Главреду", что Донбасс сейчас не находится в системе России, все войны рано или поздно заканчиваются, и уже надо думать, как будет организована жизнь на этой территории после противостояния.