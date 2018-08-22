Кравчук рассказал, какую автономию можно предоставить Донбассу

Леонид Кравчук / "РИА Новости Украина"

Одной из причин аннексии Крыма и войны на Донбассе стали просчеты со стороны украинских властей, и сейчас Киеву придется думать над тем, как по-новому организовать жизнь после возвращения территорий под свой контроль.

Такое мнение в ходе общения с читателями на чате "Главреда" выразил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

"Мы не дали больше прав и свобод этим регионам, которые имеют особый, даже специфический характер. Больше прав и свобод касательно экономической, политической и культурной жизни. Им можно было предоставить полномочия решать самостоятельно все вопросы, кроме тех, которые касаются территориальной целостности, суверенитета, охраны территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов. Потому что все это - дело центра. А все остальное - их", - отметил президент.

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По словам Кравчука, разница между Крымом и Донбассом в том, что последний Россия не признает своей территорией.

"Донбасс сейчас не находится в системе Российской Федерации. Он является военной частью, территории, где идет война. Но все войны рано или поздно заканчиваются. И уже надо думать - как будет организована жизнь на этой территории после войны. Так же, как и была? Считаю, что это просто нереально. За это время на Донбассе все слишком изменилось. Знакомые мне рассказывали, что на Донбассе не услышишь украинского языка, в школах учебники, книги, история - все это русское, видение политической ситуации - тоже русское. Каждый божий день российские телеканалы и газеты "бьют по голове" тамошних людей", - рассказал Кравчук.

Политик отметил, что выступает против федерализации, но какие-то черты автономии региону после возвращения можно будет предоставить.

"Автономия не является везде одинаковой, она отличается. Автономия в одной стране отличается от автономии в другой стране. Какие черты автономии, мы можем предложить этим территориям, мы можем обсуждать, если (!) от начала красным карандашом будет записано: "Вопрос территориальной целостности, суверенитета, независимости, неприкосновенности границ на обсуждение не выносятся". Мы можем садиться за стол переговоров с Россией, с кем угодно, когда будет понятно, что такие вопросы не обсуждаются, потому что это - святые для Украины вещи, это наша земля. А вот все, что касается организации жизни и власти на Донбассе, можно обсуждать", - резюмировал первый президент Украины.