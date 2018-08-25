Кравчук раскрыл, что бы сказал Путину в глаза

Леонид Кравчук сказал, что спросил бы у Владимира Путину о его отношении к кровопролитию на Донбассе / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук во время встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным спросил бы, получает ли он наслаждение от того, что на Донбассе проливается кровь.

Если российский лидер скажет "да", стоит считать, что встречи не было, рассказал экс-президент во время чата на "Главреде".

"Владимир Владимирович, я читал историю, изучал ее и знаю, что человечество от начала своего существования имеет три беды — голод, война и чума. Чуму мы преодолели, голод можем преодолеть, а война зависит от нас, от людей", — заявил бы собеседник Путину.

"Вот вы имеете удовольствие от того, что на Донбассе проливается кровь? Гибнут не только украинцы, но и сыны России, и матери России так же плачут, как и матери Украины. Вы довольны этим? Если вы довольны и скажете "да", то я буду считать, что нашей встречи не было, потому что людей, которые организуют войны и убивают невинных, я не уважаю", — добавил бы первый президент нашей страны.

Ранее Леонид Кравчук говорил "Главреду", что Донбасс сейчас не находится в системе России, все войны рано или поздно заканчиваются, и уже надо думать, как будет организована жизнь на этой территории после противостояния.