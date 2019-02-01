Украинские власти рассказали, как закончить войну на Донбассе в три шага

Как закончить войну на Донбассе в три шага / gorlovka.today

Украинские власти собрались реинтегрировать Донбасс по примеру хорватской Восточной Славонии. В рамках этой работы намечены три шага.

Происходить все будет исключительно мирном и политико-дипломатическом путем, заверил на пресс-конференции руководитель министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Первые два компонента плана МинВОТ – военный контроль и гражданский контроль "так называемой миротворческой миссии по обеспечению мира".

"И третий компонент – полицейский – должен происходить от линии до границы… Никаких там квазиорганов, суррогатных, которые там были образованы в связи с незаконными выборами, не должны существовать в принципе как только там появятся управленцы с мандатом ООН", – резюмировал Черныш.

Ранее политолог объяснил, почему Украине "не светит" возврат оккупированного Донбасса. По мнению эксперта, больше всего выгоды от самого факта существования группировок "ЛНР" и "ДНР" получает Владимир Путин.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков анонсировал полицейскую операцию по возврату Донбасса без сил ВСУ. Позднее бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как заставить Путина уйти с Донбасса.

Как сообщалось, военный эксперт назвал главную цель мирного плана ОБСЕ по Донбассу. По мнению эксперта, у мирного плана есть как насущные цели, так и далекоидущие.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заговорил о мире с Россией. "Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда", – заявил он.