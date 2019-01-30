Военный эксперт назвал главную цель мирного плана ОБСЕ по Донбассу

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе / АиФ-Украина

Свежий мирный план по Донбассу, предложенный недавно спецпредставителем главы ОБСЕ на переговорах в Минске Мартином Сайдиком, может быть исключительно пробным вариантом − для экономии времени и посмотреть на реакцию всех сторон конфликта на востоке Украины.

Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал военный эксперт и генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Он твердо убежден, что мирный план можно Сайдика нужно рассматривать как продолжение Минских договоренностей, ведь главное и самое сложное − его воплощение в жизнь.

Читайте такжеЭксперт рассказал о мирном плане Путина по захвату Украины"Если будет очень необходимо продвижение такого плана, его можно оформить как очередной этап минских соглашений. Главное, чтобы план реализовывался. В нем действительно есть новые элементы, но принципиально это обсуждается в предложениях Украины. Вопрос в том, насколько это будет воспринимать Россия, насколько наши союзники смогут ее дожать, чтобы этот план начал реализовываться. А начинать надо с его проведения в Совбезе ООН, где Россия имеет право вето. Но, даже если в ООН план утвердят, потребуется время, чтобы в Украину зашла техническая миссия ООН, которая могла бы непосредственно в этом регионе оценить ситуацию, а это может стоить до 1 миллиарда долларов, при том, что ООН имеет 7 миллиардов бюджетных средств в год", – считает Романенко.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине. До этого экс-депутат Госдумы РФ раскрыл планы Путина насчет "ЛНР" и "ДНР".