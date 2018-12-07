"Главная проблема России": Историк рассказал о реальных планах Путина

Владимир Путин / Reuters

Наличие "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" никак не ограничило агрессии Российской Федерации против Грузии и Украины.

Такое мнения придерживается известный историк Юрий Фельштинский в комментарии возможного выхода США из договора для портала "Обозреватель".

"Я подозреваю, что для всех нас это достаточно технический момент, не имеющий к нашей жизни отношения. Какое отношение этот договор имел к российскому вторжению в Грузию в 2008 году? Никакого. Какое отношение этот договор имел к российскому вторжению в 2014 году в Украину? Никакого", — полагает историк.

По его словам, активно подогреваемые кремлевскими пропагандистами дискуссии о сохранении либо выходе из договоров типа РСМД, являются всего лишь отвлекающим маневром для россиян – чтобы они не задумывались о реальных политических проблемах.

Фельштинский полагает, что главная проблема России лежит в другой плоскости. "Главная проблема — это намерения Путина захватить Европу, прежде всего восточную Европу, начиная с территорий бывшего СССР", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин отреагировал на ультиматум США по договору о ракетах.